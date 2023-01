Die Aktie des US-Energieriesen ExxonMobil befindet sich inmitten einer neuen Aufwärtsbewegung. Jüngst kreuzte sie die 38-Tage-Linie nach oben. Für frischen Aufschwung sorgte nun diese Meldung: Der Konzern verkauft Anteile seiner Beteiligung an Esso Thailand, bleibt aber in der Region weiterhin präsent.ExxonMobil gab bekannt, seine Beteiligung von rund 66 Prozent an Esso Thailand an das thailändische Energieunternehmen Bangchak Corporation zu verkaufen. Die Transaktion im Wert von 55,5 Milliarden ...

