MHP Hotel AG hat den vorläufigen Umsatz und das vorläufige EBITDA für das Geschäftsjahr 22 veröffentlicht. Der Umsatz von ca. EUR 105 Mio. übertraf die Schätzungen von AlsterResearch um ca. 8% und lag über der bereits angehobenen Guidance. Dies spiegelt die Erholung der Hotelmärkte auf das Niveau vor der Pandemie wider. MHP profitiert in vollem Umfang von dieser Erholung. Das vorläufige EBITDA für das Geschäftsjahr 22 von ca. EUR 4 Mio. liegt in der Mitte der Prognose vom April und am oberen Ende der Spanne, wenn man um Sondereffekte bereinigt. So baut MHP Schritt für Schritt das Vertrauen auf, dass es seine langfristige Strategie des externen Wachstums mit globalen Marken in innerstädtischen Lagen erfolgreich umsetzen kann. Zu den Wachstumstreibern für das GJ23 gehören eine weitere Normalisierung nach der Pandemie, die ganzjährige Konsolidierung des JW Marriott Frankfurt sowie weitere Verbesserungen bei der Belegung und den Tagesraten. AlsterResearchs Analysten bekräftigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,54. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





