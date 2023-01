Weitere Preissenkungen bei Tesla angekündigt - Preise sinken nun auch in Deutschland

Werbung







Der US-Konzern Tesla senkt die Preise für mehrere seiner Modelle nun auch in Deutschland und den USA. Zuletzt enttäuschte der Konzern mit den Zahlen ausgelieferter Fahrzeuge im abgelaufenen Quartal.



Bereits in den vergangenen Monaten führte Tesla Preissenkungen in diversen Regionen, wie beispielsweise jüngst in den asiatischen Ländern China und Südkorea, durch. Nun erweitert der Elektroautobauer diese Vorgehensweise auch auf die USA und Deutschland. In Deutschland beläuft sich dies auf einen Nachlass von mehr als 15 Prozent, abhängig von der Konfiguration - sowohl für das Model 3 und auch den Bestseller Model Y.



Günstigere Preise fördern Wettbewerb



Die günstigeren Preise sollen die Anfrage ankurbeln und den Druck auf Konkurrenten erhöhen. Besonders in China, einem der wichtigsten Märkte für die Automobilindustrie, erstärkten im Laufe des vergangenen Jahres mehrere Unternehmen, welche mit Tesla in Wettbewerb starteten.





Quelle: HSBC



