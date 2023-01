Die wegen der Coronavirus-Pandemie im Bahn-Fernverkehr noch geltende Maskenpflicht wird zum 2. Februar ausgesetzt. Dies kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Freitag in Berlin an und begründete den Schritt damit, dass sich die Lage in der Pandemie stabilisiert habe. Das Abwassermonit...

Den vollständigen Artikel lesen ...