Tesla hat wegen einer wohl trägen Nachfrage und eines harten Wettbewerbs die Preise nun offenbar auch in Europa und den USA deutlich gesenkt. In Deutschland bietet der Autobauer das Model 3 laut seiner Webseite ab 43.990 Euro an. Das sind 6.000 Euro weniger als bisher, wie der Blog "Teslamag" berichtete.Auch in Frankreich und Österreich habe der Konkurrent von BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz die Verkaufspreise reduziert. Bereits am Vortag hatte Tesla in den USA die Preise stark gesenkt. Damit ...

