© Foto: picture alliance/Xinhua News Agency/Michael Nagle



Am Tag nach den Inflationsdaten drängen die Börsen weiter aufwärts. Die europäischen Indizes legen zu. Jetzt sind die Notenbanken am Zug. Wie Marktanalysten die Lage jetzt einschätzen.

Die Gesamtinflationsrate ist in den USA im Dezember auf 6,5 Prozent zurück gegangen, nachdem sie im Juni des abgelaufenen Jahres noch bei einem Höchststand von 9,1 Prozent lag. "Diese Zahlen werden das Vertrauen stärken, da nun das Schlimmste in Bezug auf die Inflationsraten vorbei ist und die Zentralbanken sich dem Ende ihrer Zinserhöhungszyklen nähern", sagt Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Aegon Asset Management. Es sei wenig überraschend, dass die Anleihen- und Aktienmärkte die Daten gut aufgenommen haben.

Die Notenbanker der Federal Reserve haben bereits angekündigt, dass sie die Zinserhöhungen in diesem Jahr zwar vorantreiben wollen, aber in einem deutlich geringeren Tempo als 2022. Patrick Harker, Präsident der Fed Philadelphia, prognostiziert: "Ich gehe davon aus, dass wir die Zinsen in diesem Jahr noch einige Male anheben werden, auch wenn die Zeiten, in denen wir sie um jeweils 75 Basispunkte erhöht haben, meiner Meinung nach vorbei sind." Er halte Erhöhungen um 25 Basispunkte in Zukunft für angemessen.

James Bullard von der Fed St. Louis hingegen sprach sich für stärkere Zinsanhebungen aus. Er sagte, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger schnell darauf hinarbeiten sollten, die Zinssätze auf über fünf Prozent zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen. Er sehe keinen Sinn darin, "die Dinge über das ganze Jahr 2023 hinauszuzögern."

Was bringt das Aktien-Jahr 2023? Jetzt Stefan Klotters neuen Report "Die Crash-Strategie" kostenlos downloaden: Rezession, Melt-Up, Sell-Off, Schwarze Schwäne. So rüsten Sie Ihr Depot für die kommenden Monate. HIER klicken und mehr erfahren!

"Aktuell preisen die Märkte bis Juni zwei Zinsanhebungen von je 0,25 Prozentpunkten ein, bevor der Höhepunkt des Zinszyklus bei etwa fünf Prozent erreicht wird. In der zweiten Jahreshälfte könnten sogar Zinssenkungen anstehen, so die momentanen Markterwartungen", schreibt Dr. Ulrich Stephan, Chefstratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Sollte sich dies in den kommenden Monaten als zu optimistisch herausstellen, drohen erneute Anstiege der US-Renditen, was die Kurse von US-Anleihen und Aktien belasten könnte", sagt der Marktexperte.

Für den Dollar geht es nach den Inflationsdaten deutlich nach unten. Der Dollar-Index verliert 0,5 Prozent. "Wenn sich die Inflation weiter verlangsamt, hoffen viele Anleger, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik lockert", so Richard Flynn, Managing Director bei Charles Schwab U.K.

Autor: lif für die wallstreet:online Zentralredaktion