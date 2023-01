Berlin (ots) -Zur Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 an die Ukraine teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Tino Chrupalla, mit:"Die Lieferung von deutschen Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine würde Deutschland tiefer in den Krieg hineinziehen. Diese Eskalation muss unter allen Umständen verhindert werden. Ich ermutige daher Bundeskanzler Olaf Scholz, seine ablehnende Haltung zur Lieferung von Leopard-Panzern trotz des wachsenden Drucks beizubehalten.Bleiben Sie standhaft, Herr Bundeskanzler! Lassen Sie sich weder von den Scharfmachern in Ihrer Koalition noch von den Partnern im westlichen Bündnis dazu drängen, Deutschland durch eine Zustimmung zur Leopard-Lieferung auf einen verhängnisvollen Weg zu führen. Setzen Sie sich stattdessen für eine diplomatische Friedenslösung ein!"Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/5415850