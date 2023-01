Neustadt an der Aisch/Diespeck (ots) -Einladung zu Inbetriebnahmefeier am 30.1.2023 um 09:30 Uhr in Neustadt an der AischVERBUND, eines der führenden Energiewendeunternehmen, leistet durch die Zurverfügungstellung von Ausgleichs- und Regelenergie einen wertvollen Beitrag zur Versorgungssicherheit.Wir freuen uns daher, Sie zur Teilnahme einladen zu dürfen an derInbetriebnahme der VERBUND-Batteriespeicherkette Nordbayerndurch Staatsminister Hubert Aiwangerund VERBUND-Vorstandsvorsitzenden Michael Struglam Montag 30.1.2023 um 09:30 UhrOrt:Allee Hotel - Orangerie, Alleestraße 14, 91413 Neustadt an der AischAblauf:09:30 Uhr - Presseempfang mit regionalen Erfrischungen10:00 Uhr - Pressekonferenz mit Fragerunde10:40 Uhr - Transfer zum Batteriespeicherstandort Diespeck zur offiziellen Inbetriebnahme11:15 Uhr - Rückkehr und Expertentalk inkl. Mittagssnackanschl. Möglichkeit zum individuellen Austausch und GesprächBitte um Ihre geschätzte Anmeldung bis 25.1.2023 unter folgendem Link: https://www.ots.at/redirect/anmeldung30Über die VeranstaltungSpeichermöglichkeiten werden für eine moderne und erneuerbare Energieversorgung immer wichtiger. Deshalb freut es uns, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern Kyon Energy und dem deutsch-norwegischen Technologieunternehmen ECO STOR in zwei bayrischen Gemeinden Diespeck und Iphofen jeweils einen Großbatteriespeicher in Betrieb nehmen können. Das Projekt ist ein gemeinsamer Beitrag zum Gelingen der Energiewende und Etablierung einer krisensicheren Energieinfrastruktur.Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:- Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie- Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender VERBUND- Steffen Syvertsen, Vorstandsvorsitzender Agder-Energi- Florian Antwerpen, Gründer & Geschäftsführer Kyon EnergyBitte um Ihre geschätzte Anmeldung bis 25.1.2023 Jetzt anmelden! (https://redirect.hk.verbund.com/Form?frm=f2e1c319-55bc-4abf-b588-cc08f6af902e)Pressekontakt:VERBUNDWolfgang SyrowatkaPressesprecherT +49 (0)89 89056 - 222 82wolfgang.syrowatka@verbund.comwww.verbund.comOriginal-Content von: VERBUND AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145741/5415875