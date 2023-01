Das Telefon klingelt und eine Online-Tradingplattform lockt mit schnellen Gewinnen und außergewöhnlich hohen Renditen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es auch! Doch immer mehr Privatanleger werden Opfer dieses Cybertradings. Das steckt hinter der Betrugsmasche.Laut dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz lag der Schaden durch betrügerische Tradingplattformen in den letzten fünf Jahren bei etwa 250 Millionen Euro. Und das nur in Bayern, deutschlandweit geht die Summe in den Milliardenbereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...