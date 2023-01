Nachlese Podcast Donnerstag Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3817/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Interesse an OMV und Verbund, das nicht Finanzporno ist. Was Finanzporno ist, erklärt Larissa Kravitz. Spannend ist auch WWE vs. AEW und es ist eine Lanze für die Börse. Mein Traumjob wäre ja Storywriter für eine Wrestling-Liga mit Big Money, da würde ich auch einen Börsewrestler einbauen.- Jobs bei unseren Private Investor Relations (PIR)-Partnern: https://boerse-social.com/karriere- die DYOR-Folge mit Finanzporno von Investorella Larissa Kravitz: https://audio-cd.at/page/playlist/3123 - Christian Redl ist seit mehr als 20 Jahren professioneller Extremsportler, Weltrekordhalter und Abenteurer. Davor war ...

