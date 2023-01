Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3820/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/88 geht es am internationalen Tag der Skeptiker um Hoffnung in Bezug auf die versprochenen WP-KESt-Reparaturen, dazu spiele ich O-Ton Magnus Brunner aus seinem Podcast ein. Weiters schade um Wienerberger oder Palfinger, Auffälliges zu Lenzing und voestalpine und ein Milestone bei der Erste Group. News habe ich zu Polytec, Frequentis, Fonds, Research zu AT&S, Verbund, CA Immo. OMV und RBI waren bei wikifolio auffällig. "Finance Friday", Podcast des ...

