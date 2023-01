Woran erkennt man Unternehmenswachstum? Was hat der Cashbestand mit dem Börsenwert zu tun? Und wie setzt man Schulden in Relation zu anderen Bilanzwerten? Diese und weitere Fragen beantwortet das neue Video von einfach börse zum Thema "Bilanzen lesen lernen".Wir stehen am Anfang der ersten Berichtssaison des Jahres und es werden noch viele Bilanzen veröffentlicht werden, deren Inhalte sich häufig auch auf die Börsenkurse auswirken. Welche Unternehmenszahlen besonders aussagekräftig sind und wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...