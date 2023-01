Charlie Javice galt als Wunderkind in der Startup-Szene. Nun muss sich die 30-jährige Gründerin des New Yorker Startups Frank wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Eine Gründerin, die das Blaue vom Himmel verspricht, klingt ein wenig nach dem Fall Elizabeth Holmes und Theranos. Diesmal geht es allerdings nicht um gefälschte Bluttests, sondern um gefälschte Nutzerzahlen. Die amerikanische Gründerin Charlie Javice soll Kundenkonten ihres Fintech-Startups Frank Financial Aid, kurz Frank, erfunden haben, um die Großbank JP Morgan Chase (JPMC) zur Übernahme zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...