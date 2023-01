Welche Möglichkeiten und Wachstumspotenziale sich für Kryptos eröffnen können, zeigen Ihnen gettex und Smartbroker mit einem gemeinsamen Ausblick ins Blockchain-Jahr 2023.

Das letzte Jahr schnell hinter sich lassen und alle Widrigkeiten vergessen? Viele Anleger denken vermutlich so, wenn sie sich die Jahresbilanz 2022 von Bitcoin, Ethereum und Co. ansehen. Mit dem Niedergang der Krypto-Börse FTX fühlten sich Kritiker in ihrer Skepsis gegenüber Kryptowährungen zusätzlich bestärkt.

Mittel- und langfristig orientierte Anleger sind sich dagegen sicher, dass vielmehr die Technologie dahinter - die Blockchain - die eigentliche Innovation darstellt. Von NFTs bis zum Metaverse haben sich erst mit der Blockchain neue Investitionsfelder bilden können, die viele bekannte Marken für sich bereits entdeckt haben und zunehmend auch für private Anleger interessant werden.

Welche Möglichkeiten und Wachstumspotenziale sich daraus für Sie eröffnen können, zeigen Ihnen gettex und Smartbroker in einem gemeinsamen Ausblick ins Blockchain-Jahr 2023.