Baden-Baden - Daniela Alfinito steht mit "Frei und grenzenlos" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Iggy Pop landet mit "Every Loser" auf der zweiten Position. Neuzugänge sind die Punkband Anti-Flag ("Lies They Tell Our Children", sechs), Rapper Musso ("Step 5", sieben)und David Crosby ("Live At The Capitol Theatre", 62). In den Single-Charts sind Ayliva und Mero mit dem Song "Sie weiß" an der Spitze. Dahinter folgen Peter Fox und Inez ("Zukunft Pink") sowie David Guetta und Bebe Rexha ("I'm Good (Blue))" auf den Plätzen zwei und drei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

