DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. Januar (4. KW)

=== M O N T A G, 23. Januar 2023 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Jahresergebnis *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 14:00 DE/Bafin-Chef Branson, Vorstellung der Risiken im Fokus der Bafin 2023 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Neujahrsempfang, u.a. Gastvortrag von EZB-Präsidentin Lagarde - Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea, Singapur D I E N S T A G, 24. Januar 2023 03:00 CH/Logitech International SA, ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zu "Anhebung der absoluten Obergrenze der Parteienfinanzierung" *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Grüner Bundeswertpapiere 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q 14:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zu "Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens bei Anhebung der absoluten Obergrenze der Parteienfinanzierung" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe und Service (1. Veröffentlichung) Januar *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Beginn der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen - Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea, Singapur M I T T W O C H, 25. Januar 2023 06:40 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Dezember 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1Q 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 1-prozentigen Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.5.2038 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Bundestag, Plenum *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 4Q *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q *** - DE/Bundesregierung, Jahreswirtschaftsbericht - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ao HV mit Abstimmung über Delisting - Börsenfeiertag Hongkong, China D O N N E R S T A G, 26. Januar 2023 *** 07:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis (09:00 PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H 09:00 DE/Bundestag, Plenum 10:00 DE/IG Metall, Jahres-PK 12:00 DE/Sachverständigenratsvorsitzende Schnitzer, Rede im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (vom Vorabend) *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember *** 22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q *** 22:09 US/Visa Inc, 1Q - Börsenfeiertag Australien, China F R E I T A G, 27. Januar 2023 *** 00:00 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:00 NL/Signify NV, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Jahresergebnis *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember *** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (Fitch), Griechenland (Fitch), Lettland (Moody's), Luxemburg (S&P), Niederlande (Moody's), Ungarn (S&P) - Börsenfeiertag China ===

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.