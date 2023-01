Nachbar: Silberproduzent Hecla: Metallic Minerals: Großer Bohrerfolg auf Keno East Projekt

Anzeige / Werbung

Eigentlich wären die beiden Silberprojekte Leckerbissen für große Rohstoffunternehmen. Hecla ist derzeit Kanadas einziger Silberproduzent (hochgradiger Untertage); für Metallic zeichnet sich profitabler Tagebau ab.



Auf Keno East erwiesen sich die von Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) im vergangenen Jahr durchgeführten Bohrungen als großer Erfolg, denn es konnten im besten Bohrloch durchschnittlich 41,4 g/t Silberäquivalent über 144,5 Meter durchteuft werden. Darin enthalten war eine 27,66 Meter lange Zone, in welcher der Silberäquivalentgehalt sogar bis auf 105,8 g/t anstieg. Besonders erfreulich war, dass in allen acht ausgewerteten Bohrlöchern eine signifikante Silber-, Bei-, Zinkmineralisierung nachgewiesen wurde. Sie weist sowohl hohe Erzgehalte wie auch große Mächtigkeiten auf.

Für Metallic Minerals zeichnet sich zu Beginn des neuen Jahres ab, dass die in 2022 auf Keno East durchgeführten Bohrungen ein großer Erfolg waren. Insgesamt hatten die Bohrteams 23 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.265 Meter abgeteuft. Niedergebracht wurden sie ausschließlich in Zonen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit boten, an dieser Stelle auf eine ressourcenfähige Erweiterung bereits bekannter Mineralisierungen zu treffen.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Metallic Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/metallic oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Metallic Minerals für dieses Jahr plant, eine erste Mineralressourcenschätzung für das Keno-Silberprojekt in der kanadischen Yukonprovinz vorlegen zu können. Diesem großen Ziel ist das Unternehmen inzwischen einen großen Schritt nähergekommen, denn die Bohrungen erwiesen sich als ausgesprochen erfolgreich.









Auf dem Weg zu einer ersten Mineralressourcenschätzung kommt Metallic Minerals gut voran

Konzentriert hatten sich die Explorationsarbeiten im vergangenen Jahr deshalb auf die Lagerstätten Greater Fox, UKHM und Zone 2. Hier hatten im Jahr 2020 durchgeführte Untersuchungen am Boden und in der Luft erstmals Hinweise auf eine in der Tiefe vorhandene Mineralisierung geliefert. Sie wurden nun durch die im vergangenen Jahr durchgeführten Bohrungen eindrucksvoll bestätigt.



Bestätigt wurde auch die Erwartung, dass man es mit flächigen Silber-, Blei-, Zinkadern zu tun hat. Diese stellen die breitesten Abschnitte mit einer kontinuierlichen Mineralisierung dar, die jemals im Silbergebiet Keno Hill entdeckt wurden, denn in der Spitze wurden Mächtigkeiten von bis zu 177 Meter angetroffen.



Ein Faktor, der durchaus zu weiter reichenden Erwartungen berechtigt, ist die Erkenntnis, dass die Mineralisierung bei Greater Fox sich als eine schichtenförmige Adermineralisierung darstellt. Sie könnte sich auch auf anderen Teilen der Liegenschaft wiederholen, die bislang noch nicht exploriert worden sind.









Alle acht ausgewerteten Bohrlöcher durchschnitten signifikante Mineralisierungen

Dank der jüngsten Bohrerfolge haben sich die Zielgebiete Greater Fox, UKHM und Zone 2 zu bedeutenden Zielen im fortgeschrittenen Stadium entwickelt. Für Metallic Minerals sind diese Lagerstätten nun von ganz besonderem Interesse, denn sie bieten das Potential, mit relativ geringem Aufwand durch Erweiterungsbohrungen kurzfristig die Basis für die Definition einer ersten Ressource darzustellen.



Einen besonderen Grund zur Freude stellt für die investierten Anleger auch das Faktum dar, dass alle acht ausgewerteten Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 1.386 Meter eine signifikante Mineralisierung durchschnitten. Selbstverständlich ist dies im Bergbausektor keineswegs. An diesem kleinen Detail wird daher nicht nur die herausragende Qualität der Lagerstätte sichtbar, sondern auch die Umsicht, mit der Metallic Minerals die zur Verfügung stehenden eigenen Ressourcen bei der Exploration des Keno-Silberprojekts einsetzt.



Neben den bereits erwähnten 144,5 Meter mit 41,4 g/t Silberäquivalent konnten insgesamt 107 hochgradige Proben mit Silberäquivalentgehalten von über 100 g/t genommen werden. Besonders überzeugend waren die Bohrlöcher Z222-01 mit 222,7 g/t Silberäquivalent über 0,5 Meter und FOX22-02 mit 806,9 g/t Silberäquivalent über ebenfalls 0,5 Meter. Die Bohrlöcher FOX22-03 und UKHM22-01 durchschnitten 764,0 g/t Silberäquivalent über 0,59 Meter und 1.087,0 g/t Silberäquivalent über 0,55 Meter.



Für Metallic Minerals und die investierten Anleger waren die Bohrungen des vergangenen Jahres damit ein großer Erfolg, denn es gelang, auf Greater Fox die bereits bekannte Mineralisierung in Streichrichtung um 300 Meter und 150 Meter neigungsabwärts von der Oberfläche aus zu erweitern. Damit ist die für 2023 geplante erste Ressourcenschätzung wieder ein großes Stück nähergerückt.





Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Metallic Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Metallic Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA59126M1068