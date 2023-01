Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Spannende Berichtsaison beginnt In der neuen Börsenwoche dürften allmählich Quartalszahlen von Unternehmen stärker in den Fokus der Investoren rücken und Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund drängen. weiterlesen Ukraine-Krieg Leopard-Lieferungen: ‚Das darf kein Tabu sein' Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich offen für eine Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...