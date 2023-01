Erst im Herbst 2022 hatte sich der "Banking-as a-Service"-Anbieter an der Kreditplattform beteiligt - nun übernimmt er sie ganz. Der Fall zeigt: Das Geschäft mit der digitalen KMU-Kreditvermittlung ist gerade schwierig. Überraschung im Markt für KMU-Finanzierer: Die Kreditplattform Compeon wird von Dock Financial übernommen. Erst im August 2022 war der "Banking-as a-Service"-Anbieter mit einer Zehn-Prozent-Beteiligung bei der Düsseldorfer Finanzierungsplattform eingestiegen. Damals wollte man gemeinsam eine Kreditkarte für Mittelständler auf den Markt bringen. Nun übernimmt Dock Financial Compeon aber ganz, wie der Branchendienst FinanceFWD exklusiv ...

