Wien (www.fondscheck.de) - Das Insurtech Wefox hat Rene Besenbäck zum Head of Sales in Österreich ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Besenbäck werde in dieser Funktion künftig eng mit dem Country Head Rainer Vogelmann zusammenarbeiten. In den vergangenen neun Jahren sei Besenbäck bei Aon als Teil der Geschäftsleitung für Vertrieb und Sonderlösungen tätig gewesen. ...

