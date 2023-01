Der Kapitalmarkt bietet Anlegern unbegrenzte Chancen. Und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Neben Aktien können Börsianer auch auf Unternehmensanleihen setzen. Welche Vorteile das Investieren in Anleihen hat und in welchen Punkten es Aktien-Investments nachsteht, verrät Tim Oechsner. Der Anleihen-Experte von Steubing erklärt am Beispiel von Apple, inwiefern sich Anleihen und Aktien unterscheiden. Aber auch die Gemeinsamkeiten spricht Oechsner an. Im Fokus stehen außerdem die Konditionen. Welche Assetklasse interessanter sein könnte, erfahren Sie im Interview.