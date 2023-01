Frische Aktien-Tipps jeden Sonntag ins E-Mail-Postfach - https://bit.ly/3QEyuqA Der leidenschaftliche Börsianer und Informatiker Lars Wißler sucht regelmäßig für Sie die "Aktie der Woche" heraus. Nicht nur am Aktienmarkt, auch für die Konjunktur laufe vieles richtig, meint Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Ein Grund dafür sei das Comeback von China in der Weltwirtschaft. Die Wiedereröffnung Chinas sei ein Gamechanger für Weltwirtschaft, glaubt Halver. Und das könnte eine "Wiedergeburt" von Value-Aktien zur Folge habe. Denn in den vergangenen drei Jahren sei wenig investiert worden, und deutsche Maschinen, Fahrzeuge und Chemieprodukte würden jetzt wieder gebraucht erklärt Halver. Wieso auch die Notenbanken bald mildere Töne anschlagen könnten, welchen Kurs die deutsche Wirtschaftspolitik nun einschlagen sollte und wie das Wachstum nach Europa zurückkehren kann.