Brüssel (ots) -Seit 36 Jahren positioniert sich SERES, Tochtergesellschaft des gleichnamigen chinesischen Konzerns, als Premiummarke für intelligente E-Fahrzeuge. Nach fünf Jahren der Entwicklung und Erprobung bringt das Unternehmen jetzt den hochmodernen, leistungsstarken und mit Spitzentechnologie ausgestatteten SERES 5 offiziell in Europa auf den Markt. Erhältlich in drei Modellen (Standardversion 2WD, Premiumversion 4WD, Flagship-Version 4WD) ist der SERES 5 ein sportlicher Premium-E-SUV, der neue Wege beschreitet, indem er das Beste von allem vereint: Design, intelligentes Fahren, Leistung, Reichweite und Komfort. Vom 14. bis 22. Januar können die Besucher der Motor Show Brüssel einen exklusiven Blick auf den sportlichen Premium-E-SUV werfen, bevor er im März in den Handel kommt.Natürliche Ästhetik des LebensAls das SERES 5-Konzept im Silicon Valley vorgestellt wurde, ging ein Ruck durch die Menge. Vor allem das Design sprang ihnen ins Auge, denn SERES 5 ist von der Natur inspiriert und zeichnet sich durch Flexibilität, Reinheit und Lebendigkeit aus. Besonderes Augenmerk wurde auf die von der Natur inspirierte Ästhetik gelegt (Front, von Weiden inspirierte Fenster, die Gürtellinie ahmt den Sprung eines Delfins nach). Die Dachlinie fällt kontinuierlich und ohne Unterbrechung zum Kofferraum hin ab, was dem Fahrzeug einen äußerst geringen Windwiderstand verleiht und es dynamischer und energieeffizienter[1] macht. Der SERES 5 ist in acht Außenfarben und fünf Innenfarben erhältlich, die nach Belieben kombiniert werden können.Von Null auf 100 km/h in 3,7 Sekunden und eine Reichweite von bis zu 530 kmHinter dem hochwertigen Design verbirgt sich ein beeindruckendes Fahrerlebnis, das durch eine Leistung ergänzt wird, die den Spitzenmodellen des Marktes würdig ist. Der SERES 5 beschleunigt in 3,7 Sekunden von Null auf 100 km/h dank der Hochleistung der Vorder- und Hinterradmotoren (430 KW) und des Spitzendrehmoments von 960 N.m.Um die Beschleunigung zu kontrollieren und das Fahrzeug zu stabilisieren, besteht das Chassis hauptsächlich aus einer starken und leichten Aluminiumlegierung. Für ein erstklassiges Fahrerlebnis sorgt die vordere Doppelquerlenker-Aufhängung mit zwei Kugelgelenken, welche die Wankstabilität erhöht, während die hintere Einzelradaufhängung mit Trapezlenkern die Stabilität verbessert.Der SERES 5 verfügt über eine hervorragende Reichweite. Seine 80 kWh Lithium-Eisen-Phosphat- und 90 kWh Semi-Solid-State-Hochleistungsakkus bieten eine beträchtliche Energieversorgung und eine hohe Energieeffizienz. So kann das 2WD-Modell mit einer einzigen Ladung 500 km WLTP und das 4WD-Modell 530 km WLTP zurücklegen. Sie sind mit 95 Prozent der in Europa verfügbaren Ladesysteme kompatibel. Darüber hinaus verfügt der SERES 5 über ein intelligentes Schnellladesystem: eine Schnellaufladung unterwegs, um die Wartezeit zu verkürzen, und eine V2L-Funktion, die auf dem Campingplatz viele Reisegeräte wie Induktionskocher und Kaffeemaschinen mit Strom versorgen kann, während die V2V-Funktion im Notfall auch beim Aufladen anderer EVs helfen kann. Der SUV ist außerdem mit einem branchenführenden Permanentmagnetmotor ausgestattet: ein kleines technologisches Juwel.Ein sicheres, unvergleichliches FahrerlebnisDer SERES 5 zeichnet sich außerdem durch 18 Fahrassistenzfunktionen, mehr als 300 intelligente Sprachassistenten (acht aktive Service-Erinnerungen, 14 Telefonfunktionen, 17 Navigationsfunktionen, 35 Multimediafunktionen und vieles mehr), drei intelligente Szenarien (Ruhemodus, vorübergehender Stoppmodus, Campingmodus) und mehr als 20 "Smart Car Ecology"-Vorrichtungen (Online-Karte, Online-Musik, Auto-Spiel, DAB-Digitalradio) aus.Als Sicherheitsfunktion kann der Fahrer über Sprachbefehle alles von der Klimaanlage bis zur Musik steuern, während er beide Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße behält. Der SERES 5 ist außerdem serienmäßig mit LFP-Akkus und erstmals mit einem halbfesten Akku ausgestattet, der rund 100 Tests unterzogen wurde und sich durch eine lange Lebensdauer (100.000 km ohne Degradation) und eine hohe Spitzenleistung (430 KW) auszeichnet. Darüber hinaus verfügt der SERES 5 über ein fünfstufiges Sicherheitsmanagementsystem und hat das Äquivalent von 5.000.000 km unter extremen Bedingungen (Kälte, Hitze, große Höhen usw.) zurückgelegt, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Um das Beste vom Besten zu bieten, hat die Marke außerdem ein globales Lieferkettensystem von Experten (unter anderem Astemo, Longhorn, Bosch, Valeo, Pirelli, BASF) um ihren SERES 5 versammelt.Um seinen Kunden eine sorgenfreie Fahrt zu ermöglichen, bietet SERES zwei herausragende Garantien: eine 8-Jahres-Garantie (160.000 km) für die Batterie, den Elektromotor und das elektrische Steuersystem sowie eine 4-Jahres-Garantie (100.000 km) für das Fahrzeug. Außerdem profitieren die SERES 5-Fahrer von einem 24-Stunden-Notdienst sowie von Online- und Offline-Kundendiensten für alle SERES-Kunden.Komfort nach Maß für stressfreies FahrenSERES ist stolz darauf, passende Technologien für Fahrer und Passagiere mit intelligenten, auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Innenräumen einzusetzen. So werden beispielsweise nicht alle Funktionen auf einem einzigen zentralen Bildschirm angezeigt, sondern drei davon sind um den Fahrer herum angeordnet, um die wichtigsten Meldungen gut sichtbar zu machen und gleichzeitig sicherzustellen, dass aus jedem Winkel gute Sicht herrscht (HUD, 15,6 Zoll großer zentraler Kontrollbildschirm, 12,3 Zoll LCD-Armaturenbrett).Für eine komfortable Fahrt lässt sich der Vordersitz in zwölf Stufen verstellen und ist mit verschiedenen Einstellungen wie Belüftung, Heizung, Memory, Massage und vielem mehr ausgestattet. Der SERES 5 verfügt außerdem über zwei kabellose 40-Watt-Schnellladegeräte (vorne und hinten), um eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Die optionale 85-Zoll-Deluxe-Panorama-Skyline (Sichtfeld von 97,7 Prozent) bietet einen weiten Sichtbereich und vermittelt einen einzigartigen Eindruck von Platz. Und schließlich sorgen neue schall- und wärmeisolierende Materialien dafür, dass der Innenraum bei jeder Geschwindigkeit sehr leise ist.Auf der Pressekonferenz betonte John Zhang, Vorsitzender und Gründer der SERES-Gruppe: "Um SERES zu einer hochwertigen, intelligenten Marke für neue Energiefahrzeuge zu machen, hat die Gruppe seit 2016 jedes Jahr über zehn Prozent ihres Gesamtumsatzes in intelligente EV-Technologien investiert. Wir haben intelligente Fabriken nach Industrie-4.0-Standard gebaut, Hochleistungsbatterien entwickelt und auf den Markt gebracht sowie eine Reihe anderer intelligenter EV-Produkte. Heute sind diese Technologien nicht nur in China führend in der Branche, sondern gelten auch weltweit als fortschrittlich."Der SERES 5 wird ab März über das europäische Vertriebsnetz der Marke erhältlich sein.Maße: 4710 x 1930 x 1620 mmStandardversion 2WD: ab EUR63,900 *2Premiumversion 4WD: ab EUR67,900Flagship-Version 4WD: ab EUR74,900[1]Richtpreise für den deutschen Markt[1] 0,278 Widerstandsbeiwert CdPressekontakt:GCI GermanyMarlies Peinemarlies.peine@gciworldwide.comOriginal-Content von: SERES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167683/5416072