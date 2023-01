WIEN (dpa-AFX) - Das österreichische Energieunternehmen OMV will seine letzten Tankstellen in Deutschland an den polnischen Orlen-Konzern verkaufen. Ein OMV-Sprecher bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Welt am Sonntag". Betroffen seien 17 Standorte, davon zwölf auf Aldi-Süd-Parkplätzen.

Der Rückzug wird mit Desinvestitionen in Deutschland begründet. Vor knapp einem Jahr war bereits das Tankstellennetz der Kernmarke OMV mit 285 Standorten an die Esso/EG Group für knapp eine halbe Milliarde Euro veräußert worden. Die OMV war vor allem im süddeutschen Raum vertreten.

Genehmige das Bundeskartellamt den Verkauf, würde der polnische Konzern PKN Orlen weiter in Deutschland expandieren und selbst in das Segment der Automaten-Tankstellen einsteigen, so das Blatt. Die Polen sind seit 2003 durch den Kauf von fast 500 Tankstellen von BP in Deutschland vertreten. Das Orlen-Netz ist laut "Welt am Sonntag" inzwischen auf 587 Tankstellen gewachsen, die auch an Supermärkten vertreten sind./mrd/DP/stw