Berlin (ots) -Bei NOVENTI hagelt es im Zuge einer Strukturreform Kündigungen für rund 460 Mitarbeitende. Ist dies der erste Dominostein und damit der Start einer Reihe von Marktereignissen? Ist es der letzte? Oder sind wir bereits mittendrin? In ihrer brandaktuellen Podcast-Ausgabe von NUR MAL SO ZUM WISSEN beschäftigen sich Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC, und Chefredakteur Alexander Müller mit der Verortung der aktuellen Geschehnisse und stellen die Prognose: Das war noch nicht alles.Dass der Segen im Hause Noventi schief hängt, ist spätestens seit der Abberufung von CEO Dr. Hermann Sommer und Finanzvorstand Victor Castro im September 2022 bekannt. Ihren Nachfolgern hinterließen sie eine finanzielle Situation, die vom Betriebsrat gar als "dramatisch" bezeichnet wurde.Ob es dem Unternehmen gelingt, sich durch den Rauswurf von rund einem Fünftel ihrer Mitarbeitenden gesund zu schrumpfen, ist mehr als fraglich. "Die Zeche für jahrelanges Missmanagement zahlt nun die Belegschaft mit ihren Jobs. Und die Apotheker:innen mit 20 Millionen Euro.", kommentiert Thomas Bellartz. Nicht bekannt ist jedoch weiterhin, woher dieses Geld stammt.Für die beiden Podcaster ist unklar, warum ein Konzern, der in seinem Kerngeschäft absoluter Marktführer ist, in eine solche Schieflage geraten konnte. Müller und Bellartz fehlt es an Transparenz und Mitsprache der eigentlichen Eigentümer und vor allen Dingen an Kontrolle.Den Podcast gibt es bei allen gängigen Podcast-Anbietern sowie unter https://www.youtube.com/watch?v=XokyO3qGVWQ als Videoaufnahme."Nur mal so zum Wissen" ist der Podcast von Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der eine ist Gründer und Herausgeber und der andere Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC. Ihre publizistische Leidenschaft für Pharma, Apotheke und alles drumherum begeistert Leser:innen und Follower:innen seit Jahren. Sie betrachten die Branche und analysieren, ordnen ein und kommentieren. Aktuell und konkret. Zugespitzt und meinungsstark. Ernsthaft, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Jeden Donnerstag. Der Podcast mit Substitutionsausschluss.www.nurmalsozumwissen.dePressekontakt:EL PATO Medien GmbHMinna LiebmannPariser Platz 6A10117 Berlinpresse@el-pato.deOriginal-Content von: NUR MAL SO ZUM WISSEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156588/5416089