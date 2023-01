Millionen Menschen sterben an schlechter Luft. Die genauen Konzentrationen von städtischer Luftverschmutzung, insbesondere von Feinstaub, kann man jetzt besser erkennen. Eine Gruppe Wissenschaftler an der New Yorker Cornell University hat jetzt ein Datenmodell entwickelt, das die Konzentrationen von Luftverschmutzung besser kalkulieren kann. Dazu verwendet sie Modelle des maschinellen Lernens (ML). Das Team schreibt in der Studie: "Die Gesamtleistung des ML-Modells bei der Vorhersage von Luftverschmutzungskonzentrationen an Rezeptoren übertrifft frühere ...

