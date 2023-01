NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe alles in allem unerwartet gute Zahlen für das Schlussquartal abgeliefert, die vor allem einem eindrucksvollen Zinsergebnis zu verdanken seien, lobte Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die zuvor herrschende große Unsicherheit bezüglich der Entwicklung bei den Amerikanern. Positiv vermerkte Cassidy zudem die mögliche Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe, und dass das harte Kernkapital über den Zielen der Bank liege./tav/la

