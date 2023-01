Sandsäcke und ein Aufzugsystem: Damit könnten Bergwerke zu Energiespeichern werden, die Engpässe der erneuerbaren Energien auffangen. Die Forschung steht aber noch am Anfang. Wissenschaftler:innen verschiedener Institute haben in einer Studie eine Technologie erforscht, die stillgelegte Bergwerke zu Energiespeichern macht: Underground Gravity Energy Storage, kurz UGES. Die Idee: Durch den Transport von Sand in den Schächten soll Energie dann freigesetzt werden, wenn sie benötigt wird - mithilfe der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...