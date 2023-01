Marketing-Professor und Tech-Vordenker Scott Galloway gibt beim DLD seine Prognosen für das Jahr 2023 ab. In diesem Jahr hatte Galloway sogar zwei Auftritte im House of Communication, der neuen Heimat des DLD. Mit Tech-Journalistin und Branchen-Promi Kara Wisher zeichnete er am Abend des ersten Konferenztages live eine Folge des gemeinsamen Podcasts Pivot auf. Tags darauf präsentierte Galloway seine Prognosen für das Jahr 2023 - obwohl er Prognosen nach eigener Aussage eigentlich gar nicht so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...