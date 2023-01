Der DAX hat am heutigen Freitag die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart im Bereich von 15.100 Punkten erreicht und ist per Börsenschluss nur kurz darunter bei 15.086 Punkten aus dem Handel gegangen. Dazu mit einer bärischen Tageskerze. Nachbörslich steigt der DAX aber weiter bis 15.100 Punkte an. Der DAX könnte nun im Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abprallen und eine Korrektur einleiten. In der Folge wäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...