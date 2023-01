2.000 irische Kunstschaffende erhalten in den nächsten drei Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen - das allerdings, insbesondere in Dublin, kaum für die Miete reicht. Das Pilotprojekt soll die Schäden der Coronapandemie für die Kunst abfedern helfen. In einigen Ländern, darunter auch in Deutschland, testen verschiedene Initiativen und Projekte, wie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auf die Bezieher:innen der finanziellen Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...