Der erste Satellitenstartplatz auf europäischem Boden wurde offiziell eröffnet. Von Schweden aus sollen ab Ende 2023 Satelliten in den Orbit starten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am heutigen Freitag, dem 13. Januar 2023, den ersten Satellitenstartplatz auf europäischem Boden eröffnet. Auf dem Gelände der European Space and Sounding Rocket Range (Esrange) nahe der schwedischen Stadt Kiruna sollen künftig kleine Satelliten in den Orbit geschossen ...

