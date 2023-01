Aktien Wochenrückblick - diese Woche konnte der DAX sogar die 15.000er Marke reissen. Wer hätte das vor einigen Wochen für möglich gehalten. Als wenn alle Bedenken, Soll-Bruchstellen oder Probleme erledigt wären. Es reichten letztendlich geringere Inflationsraten als erwartet für die kräftigen Kurssteigerungen. Natürlich haben auch wirtschaftliche Eckdaten, die auf eine schwächere Rezession als zunächst befürchtet in 2023 hindeuten - Auguren halten aufgrund der Energiepreisbremse der Bundesregierung sogar ein leichtes Wirtschaftswachstum in 2023 in Deutschland für möglich. Gerade zuvor förmlich ...

