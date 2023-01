Schon in den ersten Handelstagen des neuen Jahres ist die Aktien-Favoritenliste mächtig durcheinandergewürfelt worden. Denn vor allem die Titel, die in den vergangenen zwölf Monaten kräftig nach unten durchgereicht worden sind, zeigen sich derzeit wiedererstarkt! Denn sowohl Teamviewer und NEL oder sogar Varta und Valneva zogen zuletzt wieder spürbar an.

Varta, Teamviewer und Nel gehörten zu den beliebtesten Aktien des abgelaufenen Jahres. Doch welche Titel werden 2023 die Gewinner-Listen anführen? Wir stellen Ihnen die aussichtsreichsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...