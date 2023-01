HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3824/ Barbara Bleier-Serentschy ist nach beruflichen Stationen all over the world im Jahr 2012 bei der Volksbank gelandet, als Head of Marketing verantwortet sie u.a. die Kooperation mit den ÖSV-Skispringer:innen. Diese besteht bereits seit 2007 und begann mit den Superadlern wie Gregor Schlierenzauer oder Thomas Morgenstern. In Barbaras Ära kamen die bärenstarken Damen wie Daniela Iraschko-Stolz, Weltcupsiegerin Sara Marita Kramer sowie die aktuell Weltcupführende Eva Pinkelnig dazu. Wir sprechen über Evas Sieg bei der Silvestertournee, 5 Herren unter den Top10 bei der Vierschanzentournee, die kommende WM in Planica und Spass bei den Werbespot-Drehs. Nicht unerwähnt bleiben auch die Plattform ...

