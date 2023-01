Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist auf dem Weg ein globaler Player im Geschäft mit "grünem Wasserstoff" zu werden. Aber der Weg dahin war für die Aktionäre mit fallenden Kursen gepflastert.Und seit Jahresanfang haben die Wasserstoffaktien einen kräftigen Aufschwung genommen. Letzte Woche aufgrund von Entwicklungen in Europa, sprich in Norwegen, konnte auch die Aktie von Plug Power von dieser positiven Grundstimmung für Wasserstoffaktien profitieren. Unterlegt von einem schönen Auftrag für H2-Verflüssiger Ende am 10.01., hielt sich die gute Stimmung für Plug Power. Denn bei Plug Power sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...