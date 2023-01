Wochenausblick: Unternehmens- & Konjunkturdaten aus der Eurozone, den USA und Asien

Werbung







Auch in der zweiten Woche des Jahres 2023 hielt die positive Stimmung an den Märkten weiter an. Besonders die europäischen Indizes wie der DAX® oder der Euro STOXX 50® waren auch vergangene Woche wieder deutlich im Plus. Auch die kommende Woche ist wieder gefüllt mit Terminen, die für Anleger von Interesse sind, und den Verlauf der Märkte in der kommenden Woche prägen könnten.



Montag



Ab Montag startet das diesjährige World Economic Forum in Davos. Dabei werden über 2700 Gäste aus über 130 Ländern erwartet. Darunter finden sich Führungskräfte aus 700 der größten Unternehmen weltweit, darunter mehrere hundert CEOs, sowie viele Spitzenpolitiker. Darunter finden sich etwa Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Komissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aber auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Das Hauptaugenmerk des Forums wird dabei auf Themen wie Inflation, geopolitische Risiken wie der Ukraine-Krieg, und den Klimawandel gelegt.









Dienstag



Am Dienstag steht zunächst die Veröffentlichung der Daten des deutschen Verbraucherpreisindex auf Jahressicht an. Auch werden die durch das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ermittelten Konjunkturerwartungen für Deutschland und die gesamte Euro-Zone kommuniziert, während China die von der Zero-Covid-Politik und Lieferkettenproblemen geprägten Wirtschaftsdaten des Jahres 2022 vorstellt.









Mittwoch



Am Mittwoch dürfte das Augenmerk vor allem auf Großbritannien und Japan liegen. Während das Vereinigte Königreich eine breite Palette an Inflationsdaten auf Monats- und Jahressicht veröffentlicht, steht in Japan eine neue Zinsentscheidung der japanischen Zentralbank an. Außerdem erwartet Sie am Abend der zweite Teil unseres Basiswissen - Webinars über Hebelprodukte. Stoßen Sie um 18:30 Uhr gerne dazu. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.









Donnerstag



Für den Donnerstag werden unter anderem die aktuellen Quartalszahlen des Streaminganbieters Netflix und des Konsumgüterriesen Procter & Gamble erwartet. Dazu kommen neue Daten zu Arbeitslosigkeit und dem Immobiliensektor aus den USA und der EZB Rat wird im Laufe des Tages zu aktuellen Fragen zusammenkommen.









Freitag



Die Woche endet mit der Veröffentlichung der jährlichen Inflationsdaten für Japan durch die nationale Statistikbehörde. Ebenfalls in Asien verkündet die chinesische Zentralbank ihre Zinssatzentscheidung und gibt damit den geldpolitischen Takt im sich wieder öffnenden Land vor. In Deutschland wird zudem der Erzeugerpreisindex auf Monatsbasis veröffentlicht, der die aktuellen Preisänderungen für das produzierende Gewerbe wiedergeben.









