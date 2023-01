Was bringt 2023 - https://bit.ly/3QGA4bG Jetzt Stefan Klotters neuen Report "Die Crash-Strategie" kostenlos downloaden: Rezession, Melt-Up, Sell-Off, Schwarze Schwäne. So rüsten Sie Ihr Depot für die kommenden Monate. Trotz aller Verwerfungen hat die deutsche Wirtschaft 2022 ein Wachstum von 1,9 Prozent geschafft. Ist die Krise also doch nur halb so schlimm - Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, warnt im Interview. Auf dem Papier stehe die deutsche und europäische Wirtschaft überraschend gut da, sagt Hellmeyer im w:o TV-Gespräch. Die Beschäftigungsquote in der Eurozone sei so hoch wie nie, Konsum und industrieller Sektor hätten sich in den vergangenen Monaten als sehr robust erwiesen. Eine Entwicklung, die der Marktexperte ausdrücklich lobt. Dennoch seien die unterliegenden Probleme und existenziellen Risiken nicht beseitigt. Der aktuelle Kurs in der Energiepolitik - mit teurem LNG-Gas anstatt Versorgung durch die Pipeline - dürfte perspektivisch zu extrem hohen Gaspreisen führen. Eine Entwicklung, die Deutschland als Investitionsstandort gefährde. Ist das Geschäftsmodell des Westens in Gefahr - Sehen Sie jetzt Folker Hellmeyers Analyse im Video! Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report