NIKOLA Aktie bei aktuell 2,55 USD - Marktkapitalisierung bei 1,31 Mrd USD. Von de rgrossen erholungsrallye der Wasserstoffwerte ist relativ wenig bei NIKOLA angekommen. Debei mahcht man einiges richtig: Zuerst gab es kurz vor Weihnachten in Kalifornien offiziell grünes Licht für die Förderbarkeit der Tre's. Oder besser gesagt erteilte das California Air Resources Board ("CARB") eine sogennante "Zero Emission Powertrain ("ZEP") Executive Order" - heisst den Anspruch auf einen Voucher über 240 bis 288 TUSD beim Kauf eines Brennstoffzellen-Tre in Kalifornien. Dazu kommen vom Bun dnochmals 40 TUSD ...

