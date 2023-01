Deutschlands Vorzeigesolarfirma profitiert nicht nur vom Solarboom, sondern verstärkt auch vom Batterie- und Wasserstoffwachstum."Fertig!", so SMA Solar stolz in sozialen Netzwerken. RWE hat die erste Megabatterie in Deutschland fertiggestellt: Das Batteriesystem habe eine Gesamtleistung von 117 Megawatt. 420 Module mit Lithium-Ionen-Batterien verteilen sich dabei auf die Kraftwerksstandorte Lingen und Werne.Roger Miesen, CEO RWE Generation erklärt: "Mit Erneuerbaren Energien braucht es in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...