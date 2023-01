Berlin - In Berlin ist in der Nacht zu Montag ein Fahrzeug gegen das Brandenburger Tor geprallt - der Fahrer wurde dabei getötet. Das teilte die Polizei mit.



Der Vorfall habe sich gegen 23:30 Uhr ereignet, das Fahrzeug sei aus Richtung "Unter den Linden" gekommen. Weitere Personen seien nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang dauerten an, hieß es. Das Brandenburger Tor ist für den Autoverkehr seit Jahrzehnten gesperrt.

