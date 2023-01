DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 16. Januar

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember und Gesamtjahr *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 10:00 DE/Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU- Bundestagsfraktion Spahn, Ausblick auf die Themen des 1. Halbjahres 2023 11:00 DE/Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore, PK zum Status der Offshore-Windenergie in Deutschland 2022/23 *** 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Jahresauftakt-PK 11:30 DE/Regierungs-PK 12:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch bei der Brauerei Gold Ochsen in Ulm 12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Interview-Format bei Handelsblatt Energie-Gipfel in Berlin *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe in Brüssel 18:00 CH/World Economic Forum (WEF), Davos-Dialog (bis 20.1.) *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 4Q - Börsenfeiertag in den USA ===

