"Unsere Turbolader ermöglichen erhebliche Effizienzverbesserungen in Motoren. Deswegen haben wir eine Schlüsselrolle in der Energiewende."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Bischofberger, Accelleron ist ein frischer ABB-Spinoff an der Börse. Wieviel neue Freiheit bringt das? Daniel Bischofberger: Wir waren schon innerhalb von ABB relativ unabhängig und eigenständig. Unser Entwicklungspotenzial ist nun aber noch grösser: Als unabhängiges Unternehmen können wir unseren strategischen Fokus gezielter umsetzen. Die Abspaltung von ABB...

