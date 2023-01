DJ IWF: Fragmentierung könnte globale Wirtschaftsleistung deutlich verringern

Von Daniella Cheslow

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass schwindende Wirtschaftsbeziehungen die weltweite Wirtschaftsleistung erheblich verringern könnten. Der Rückgang der internationalen Zusammenarbeit und des Handels könnte sich negativ auswirken, was insbesondere Ländern mit niedrigen Einkommen schaden würde, wie aus einer neuen Studie des IWF hervorgeht.

Die Autoren der Studie bezeichnen diesen Prozess als "geoökonomische Fragmentierung" und warnen, dass das globale Bruttoinlandsprodukt über einen nicht näher spezifizierten "langfristigen" Zeitraum um bis zu 7 Prozent einbrechen könnte. Wenn die gemeinsame Nutzung von Technologien ebenfalls eingeschränkt wird, wären die Verluste in einigen, meist einkommensschwächeren und aufstrebenden Volkswirtschaften sogar noch höher, nämlich zwischen 8 und 12 Prozent.

Dies könnte die wirtschaftliche Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte zunichte machen, die nach Ansicht des IWF die Armut in den Entwicklungsländern verringert und den einkommensschwachen Verbrauchern in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften niedrigere Preise beschert hat. "Die Weltwirtschaft steht möglicherweise vor einer Umkehrung der stetig zunehmenden Integration, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts kennzeichnete", so der IWF.

Während die Fragmentierung für einige Länder in ausgewählten Fällen strategische Vorteile mit sich bringen könne, ist es laut IWF wahrscheinlich, dass sie insgesamt mit erheblichen wirtschaftlichen Kosten verbunden ist. Zu den Kosten zählen "höhere Importpreise, segmentierte Märkte, ein schlechterer Zugang zu Technologie und zu qualifizierten und ungelernten Arbeitskräften sowie letztlich eine geringere Produktivität, die zu einem niedrigeren Lebensstandard führen kann", erklärte der IWF weiter.

Der IWF kommt zu dem Schluss, dass die Covid-19-Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine die Handelsbeziehungen weiter belasteten, die durch eine schwache und ungleichmäßige Erholung von der Finanzkrise 2008 sowie durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und die anhaltenden Handelsspannungen zwischen Washington und Peking bereits zuvor auf die Belastungsprobe gestellt wurden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2023 01:16 ET (06:16 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.