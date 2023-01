Der Start in das neue Börsenjahr war extrem stark. Doch auch schon in den letzten Handelswochen des Jahres 2022 präsentierten sich die Anteilscheine dieses Marktführers in einer sehr guten Verfassung. Und geht es nach den Analysten, so hat der Kurs auch nach der jüngsten Rally von fast 50 Prozent immer noch reichlich Luft nach oben. Die Rede ist von Ryanair. Die Papiere des irischen Billigfliegers sind ausgehend vom Oktober-Tief bei 10,09 Euro zuletzt bis auf 14,75 Euro gestiegen. Und damit ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...