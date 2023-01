DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben der Aktien- und Anleihemarkt wegen des Feiertages "Martin-Luther-King-Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen und latente Steuerforderungen haben dem Spezialchemie-Konzern Covestro im vergangenen Jahr überraschend einen Verlust beschert. Auch operativ verdiente das DAX-Unternehmen deutlich weniger, wie es am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. "Die Geschäftsentwicklung von Covestro im vergangenen Jahr wurde deutlich von den drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, der hohen Inflation und einer sich abschwächenden Weltwirtschaft beeinflusst", so Vorstandschef Markus Steilemann laut Mitteilung. Covestro meldete auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernverlust von 300 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Vara-Konsens nach Angaben von Covestro einen Gewinn von 420 Millionen Euro erwartet. Der Konzern verwies auf außerordentliche Abschreibungen im Anlagevermögen von rund 470 Millionen Euro und Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen von etwa 250 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 17,97 Milliarden Euro von 15,9 Milliarden Euro, hier hatten die Analysten 17,99 Milliarden erwartet. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) brach jedoch auf 1,61 Milliarden Euro von 3,09 Milliarden im Vorjahr ein. Es lag damit sowohl unter dem Analystenkonsens von 1,68 Milliarden Euro als auch unter der hauseigenen Prognose von zuletzt 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. Covestro hatte seinen EBITDA-Ausblick Ende Oktober wegen der sinkenden Nachfrage am unteren Ende der vorherigen Prognosespanne präzisiert. Den freien Cashflow für 2022 sieht das Management bei rund 130 Millionen Euro. Der Ausblick lag zuletzt bei 0 bis 100 Millionen Euro, der Konsens bei minus 39 Millionen Euro. Covestro will den Geschäftsbericht 2022 am 2. März veröffentlichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- AT/Kontron AG, Eckdaten zum Jahresergebnis

- DE/Traton SE, Eckdaten zum Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Kering: 4,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.213,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.017,75 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 11.597,50 -0,1% Nikkei-225 25.822,32 -1,1% Schanghai-Composite 3.229,46 +1,1% Hang-Seng-Index 21.655,76 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 138,17 +8 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.086,52 +0,2% DAX-Future 15.209,00 +0,4% XDAX 15.147,89 +0,4% MDAX 28.254,05 +0,6% TecDAX 3.196,00 +1,2% EuroStoxx50 4.150,80 +0,6% Stoxx50 3.878,90 +0,8% Dow-Jones 34.302,61 +0,3% S&P-500-Index 3.999,09 +0,4% Nasdaq-Comp. 11.079,16 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,09 -48

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Handelsstart am Montag. Der DAX dürfte die 15.100er Marke überwinden und Richtung 15.150 Punkten steigen, so die Indikation des Futures am Morgen. "Die Risikobereitschaft stimmt", so ein Händler. Bitcoin steigt erstmals seit längerem über die Marke von 20.000 Dollar, und die asiatischen Vorlagen sind mit Ausnahme des schwächeren Nikkei fest. Zwar gilt der DAX nach dem Anstieg von über 1.200 Punkten in nur gut 2 Wochen als überkauft. "Fundamental ist der Anstieg nicht mehr untermauert", so ein weiterer Marktteilnehmer. "Sollte nun aber auch die Wall Street endlich an Dynamik zunehmen, dürfte der Rückenwind zu Anschlussgewinnen führen", meint er. Dabei dürfte die hohe Aufwärtsdynamik in Europa allerdings kaum zu halten sein. Impulse dürften im Wochenverlauf vor allem von der Berichtssaison ausgehen, heißt es weiter.

Rückblick: An den europäischen Aktienmärkten ging es auch am Freitag weiter nach oben. Auch wenn die Aufwärtsbewegung zuletzt ein wenig an Schwung verloren hat, ist die Rally seit Jahresbeginn erstaunlich. Fast noch bemerkenswerter ist, wie sich die europäischen Aktienmärkte von der Wall Street abkoppeln konnten. Zu den größten Gewinner unter den Sub-Indizes gehörten die Technologiewerte mit einem Plus von 1,1 Prozent, dagegen bildeten die Automobilwerte mit einem Minus von 1,7 Prozent das Schlusslicht. "Die massiven Preissenkungen von Tesla auch in Europa sorgen für Entsetzen", sagte ein Händler. Dadurch werde ein neuralgischer Punkt der Autobauer getroffen, nämlich ihre letzte Wachstumshoffnung. VW verloren 2,8 Prozent, Mercedes-Benz 2,7 Prozent und BMW handelten 1,6 Prozent tiefer.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der DAX konnte die Marke von 15.000 Punkten behaupten. Unter anderem machten Analysten die Kurse. So nahm Metzler das Kursziel für Aurubis auf 132 Euro nach oben, die Aktie legte um 5,5 Prozent auf 92,54 Euro zu. Die Analysten werten bei Aurubis die robuste Nachfrage nach Kupferprodukten, den beträchtlichen Rückgang der Energiepreise sowie den jüngsten Preisanstieg bei Kupfer und Edelmetallen positiv. Für Hugo Boss ging es 1,8 Prozent nach unten, hier hat die Bank of America die Einstufung auf "Underperform" gesenkt. Kion stiegen um 5,2 Prozent - hier soll die Societe Generale eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Covestro wurden 1,5 Prozent niedriger getaxt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen und latente Steuerforderungen haben dem Spezialchemiekonzern im vergangenen Jahr überraschend einen Verlust beschert. Auch operativ verdiente das DAX-Unternehmen deutlich weniger.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Im Blick stand die beginnende US-Berichtssaison. Den Startschuss gaben die Ergebnisse der vier größten US-Banken. Während Erwartungen mehrheitlich übertroffen wurden, bildeten die Institute gleichzeitig erhöhte Rückstellungen, um potenzielle Kreditverluste abzudecken. So hat JP Morgan im vierten Quartal von steigenden Zinsen profitiert und damit Belastungsfaktoren wie höhere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite, steigende Kosten und ein schwächeres Investmentbanking ausgeglichen. Die Bank übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie stieg um 2,5 Prozent. Bank of America (+2,2%) hat im vierten Quartal trotz höherer Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und eines schwachen Investmentbanking-Geschäfts mehr verdient. Der Gewinn fiel höher aus als von Analysten erwartet. Auf der Ertragsseite profitierte die Bank von den höheren Zinsen. Eine Milliardenstrafe hat Wells Fargo (+3,3%) im vierten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Gleichwohl fiel das Ergebnis besser aus als von Analysten erwartet. Höhere Kreditkosten haben der Citigroup (+1,7%) im vierten Quartal einen herben Gewinnrückgang beschert. Allerdings fiel das Minus nicht so hoch aus wie von Analysten befürchtet. Die Erträge legten unterdessen dank der höheren Zinsen zu, die ein schwächeres Investmentbanking-Geschäft ausglichen. Tesla (-0,9%) hat die Preise für einige seiner in den USA verkauften Fahrzeuge um fast 20 Prozent gesenkt, um neue Käufer anzulocken. Delta Air Lines (-3,5%) hat zuletzt von einer starken Nachfrage nach Flugreisen profitiert. Gleichzeitig hat die Fluggesellschaft aber mit hohen Kosten zu kämpfen, die den Gewinn im ersten Quartal schmälern dürften.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 +7,9 4,13 -21,3 5 Jahre 3,59 +5,6 3,54 -40,7 7 Jahre 3,55 +5,5 3,49 -42,4 10 Jahre 3,50 +5,1 3,44 -38,5 30 Jahre 3,61 +3,4 3,58 -35,8

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen etwas von den zuletzt gesehenen Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 5,1 Basispunkte auf 3,50 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0850 +0,1% 1,0834 1,0818 +1,4% EUR/JPY 138,66 +0,1% 138,47 138,13 -1,2% EUR/CHF 1,0036 -0,1% 1,0787 1,0032 +1,4% EUR/GBP 0,8860 +0,0% 0,8859 0,8866 +0,1% USD/JPY 127,89 +0,1% 127,81 127,69 -2,5% GBP/USD 1,2244 +0,1% 1,2229 1,2201 +1,2% USD/CNH 6,7172 +0,1% 6,7103 6,7183 -3,0% Bitcoin BTC/USD 21.162,61 +1,2% 20.916,66 19.177,29 +27,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach dem Rücksetzer am Vortag moderat leichter. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Der Dollar schwächte sich laut Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger nach den wie erwartet ausgefallenen Preisdaten deshalb ab, weil sich der Markt darin bestätigt gesehen habe, dass die US-Notenbank aufgrund des nachlassenden Preisdrucks in der zweiten Jahreshälfte Spielraum für Zinssenkungen habe. Damit dürfte der Markt auch künftig falkenhafte Kommentare der Fed-Mitglieder, sollten diese von ihrer Haltung nicht abrücken, ignorieren, vermutet die Expertin. Damit stehe einer weiteren Aufwärtsbewegung des Euro zum Dollar kaum etwas im Weg. Allerdings stelle sich wie so oft die Frage, ob nicht bereits ein Großteil der Zinssenkungserwartungen eingepreist sei.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,17 79,86 -0,9% -0,69 -1,4% Brent/ICE 84,56 85,28 -0,8% -0,72 -1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten weiter zu. Der Preis für die Sorte Brent stieg um 1,6 Prozent, der WTI-Preis um 2,0 Prozent. Anzeichen für eine Rückkehr der chinesischen Nachfrage haben den Ölpreis in dieser Woche angetrieben, so Fitch Solutions. Aber schwache Volkswirtschaften und eine immer noch hohe Inflation dürften ein kurzfristiges Risiko darstellen. Im asiatischen Handel geben die Notierungen zu Wochenbeginn einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,12 1.920,35 -0,2% -3,23 +5,1% Silber (Spot) 24,37 24,27 +0,4% +0,10 +1,7% Platin (Spot) 1.067,45 1.071,65 -0,4% -4,20 -0,1% Kupfer-Future 4,18 4,22 -0,8% -0,03 +9,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg noch etwas weiter nach den jüngsten Gewinnen aufgrund der Erwartung eines geringeren Zinserhöhungstempos der Fed. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,2 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Großbritannien hat die Lieferung von schweren Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt. Die Bereitstellung der Panzer vom Typ Challenger 2 sowie zusätzlicher Artilleriesysteme solle der ukrainischen Armee dabei helfen, "die russischen Truppen zurückzudrängen", sagte Premiminister Rishi Sunak nach Regierungsangaben am Samstag in einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Großbritannien ist damit das erste Land, das der Ukraine schwere Kampfpanzer liefert.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass die People's Bank of China (PBoC) ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) ebenfalls unangetastet lassen könnte, da der LPR auf der Grundlage der MLF-Zinssätze berechnet wird. Über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) stellte die PBoC 779 Milliarden chinesische Yuan an Liquidität zu einem unveränderten Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Zudem stellte sie 82 Milliarden Yuan und 74 Milliarden Yuan über ihr siebentägiges und vierzehntägiges Reverse-Repo-Geschäft zu einem Zinssatz von 2,0 bzw 2,15 Prozent bereit. Auch diese beiden Zinssätze blieben gegenüber der letzten Operation unverändert.

NATO / TÜRKEI

Die Türkei will ihre Blockade gegen einen Nato-Beitritt Schwedens vorerst nicht aufgeben. Die türkische Regierung sehe sich "nicht in der Lage", dem Parlament ein Gesetz zur Ratifizierung des Beitritts zu dem Verteidigungsbündnis vorzulegen, sagte der außenpolitische Berater von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, am Samstag vor Journalisten.

ENERGIE DEUTSCHLAND

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Samstag in Lubmin ein weiteres schwimmendes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) eingeweiht.

HAUSHALT USA

US-Finanzministerin Janet Yellen hat den Kongress aufgefordert, die Schuldenobergrenze so bald wie möglich anzuheben. Anderenfalls könnte die Regierung ab Anfang Juni nicht mehr in der Lage sein, ihre Rechnungen zu bezahlen, warnte sie. In einem offiziellen Brief an die Parteiführer im Kongress schrieb Yellen, dass die Regierung die Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen US-Dollar bereits am 19. Januar erreichen werde. Das Finanzministerium werde dann außerordentliche Maßnahmen ergreifen, um den Cashflow der Regierung zu steuern

GLOBALE KONJUNKTUR

Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass schwindende Wirtschaftsbeziehungen die weltweite Wirtschaftsleistung erheblich verringern könnten. Der Rückgang der internationalen Zusammenarbeit und des Handels könnte sich negativ auswirken, was insbesondere Ländern mit niedrigen Einkommen schaden würde, wie aus einer neuen Studie des IWF hervorgeht.

POLEN / EU

Das polnische Unterhaus hat am Freitag ein Gesetz zur Reform des Justizwesens verabschiedet, um die Freigabe eingefrorener EU-Gelder zu ermöglichen. Mit dem Gesetzentwurf soll das von Brüssel heftig kritisierte Disziplinarsystem für Richter geändert werden, welches dem Land den Zugang zu 35 Milliarden Euro Corona-Hilfsgeldern von der EU versperrt.

USA / TÜRKEI / GRIECHENLAND

Die US-Regierung will den Kongress in Washington um die Zustimmung zum Verkauf neuer F-16-Kampfflugzeuge im Wert von 20 Milliarden US-Dollar an die Türkei, sowie von F-35-Kampfflugzeugen an Griechenland bitten.

BRASILIEN

Nach der gewaltsamen Stürmung des Präsidentenpalasts in Brasilia wird in der Sache nun auch gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro ermittelt. Ein Richter von Brasiliens Oberstem Gerichtshof gab am Freitag (Ortszeit) der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft statt, den rechtsradikalen Politiker auf eine Liste von Menschen zu setzen, gegen die wegen der Gewalt am 8. Januar ermittelt werden soll. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm "Anstiftung und geistige Urheberschaft" vor.

RUSSLAND

Der Vorsitzende des russischen Unterhauses hat vorgeschlagen, das Eigentum von ins Ausland geflohenen Regierungskritikern zu beschlagnahmen. Die existierenden Gesetze reichten nicht aus, um gegen Kritiker des russischen Angriffs in der Ukraine vorzugehen, sagte der Duma-Vorsitzende Wjatscheslaw Wolodin am Freitag.

FRAPORT

Die Lockerung von Infektionsschutzmaßnahmen und der Abbau von Reiserestriktionen haben dem Flughafen Frankfurt vergangenes Jahr ein erhebliches Passagierplus beschert. Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, kletterte das Passagieraufkommen um 97 Prozent auf rund 48,9 Millionen Fluggäste. In Urlaubsperioden lagen die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr deutlich im dreistelligen Prozentbereich - in der Spitze im April bei über 300 Prozent. Im vierten Quartal habe sich das Gesamtaufkommen bei einem Plus von 40 bis 50 Prozent eingependelt. Verglichen mit dem Vorkrisenniveau von 2019 liege das Passagieraufkommen aber noch um 30,7 Prozent zurück. Allein im Dezember habe das Passagierplus bei gut 46 Prozent auf 3,97 Millionen Passagiere gelegen. Das Frachtaufkommen sackte im Schlussmonat allerdings um 19 Prozent ab, im Gesamtjahr um gut 13 Prozent.

RHEINMETALL

Der Rüstungskonzern könnte instandgesetzte Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 frühestens 2024 an die Ukraine liefern. "Selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopard-Panzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der Bild am Sonntag.

TWITTER

Der Kurzbotschaftendienst will offenbar Werbetreibende mit Vergünstigungen wieder auf seine Seite locken. Das Tech-Unternehmen biete Unternehmen kostenlose Werbefläche an, indem es Werbeausgaben für bis zu 250.000 US-Dollar verdoppelt, wie aus Mails hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Twitter reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

YOUTUBE

weitet seine Ambitionen im Bereich Streaming offenbar aus. Das Videoportal, das zum Google-Konzern Alphabet gehört, teste eine Reihe kostenfreier, werbefinanzierter Streaming-Kanäle, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Der Test werde mit einigen wenigen Medienpartnern durchgeführt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2023 01:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.