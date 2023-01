The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2023ISIN NameES06445809P3 IBERDROLA INH. -ANR-XS1346315382 NED.WATERSCH. 16/23 MTNDE000A11QEU8 BRANDENBURG LSA 15/23XS0794399674 POLEN 12/23 MTNXS0856014583 B.A.T. INTL FIN. 12/23MTNXS1649890891 LEAD.GOAL INTL 18/UND FLRUSP3772WAE23 BCO DO BRASIL SA 12/23US88032XAE40 TENCENT HLDGS 18/23 MTNUS459056LD78 WORLD BK 93/23DE000A13SWC0 DT.PFBR.BANK PF.R.15249NZNIBDT011C6 NORDIC INV.BK 2023 MTNUS88032XAJ37 TENCENT HLDGS 18/23FLRMTNDE000A2AAKB1 NIEDERS.SCH.A.16/23 A.860CH0309761853 NATL AUSTR. BK 16/23 MTNXS1756434194 BNP PARIBAS 18/23 FLR MTNXS1649192934 BCO SANTANDER 17/23 MTNXS1649192777 BCO SANTANDER 17/23 FLRXS1755108344 ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTNXS1346557637 ERSTE GP BNK 16/23 MTN