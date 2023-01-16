Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 16.01.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
FDA-Countdown gestartet! Massive Reaktion erwartet…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1106E ISIN: CA15707X1015 Ticker-Symbol: 5CE 
Frankfurt
16.01.23
08:13 Uhr
0,029 Euro
-0,002
-6,56 %
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CERTIVE SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CERTIVE SOLUTIONS INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CERTIVE SOLUTIONS
CERTIVE SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CERTIVE SOLUTIONS INC0,029-6,56 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.