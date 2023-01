NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 12,50 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi prognostiziert in einem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäischen Energieversorger "ein goldenes Zeitalter für erneuerbare Energien". Die umfangreichen Investitionen der USA in diesem Bereich dürften entsprechende Unternehmensinvestitionen anziehen und damit Kapital aus Europa abziehen. Dies und die erheblich höheren Energiekosten in Europa drohten die europäische De-Industrialisierung zu beschleunigen, weshalb Europa mit einem entsprechenden Investitionsprogramm nachziehen dürfte. Die Nutznießer wären vor allem EDP, Enel, Eon, SSE, Engie, Centrica und RWE./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

