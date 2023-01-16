BERENBERG SENKT AIRBUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 120 (150) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 493 (512) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 50 (47) EUR - 'BUY'HSBC SENKT RATIONAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 670 (640) EURJEFFERIES HEBT DWS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 40 (28) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 38 (40) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 10,70 (9,80) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 65 (58) EUR - 'OUTPERFORM'UBS HEBT ZIEL FÜR EON AUF 9,75 (8,80) EUR - 'NEUTRAL'UBS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 200 (210) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 72 (69) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 113 (111) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 446 (464) EUR - 'BUY'CREDIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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